Bayyurt "Senin Yerin Farklı" Dedi

Bayyurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayyurt ile yine Bayyurt bünyesinde yer alan doğaltaş sektörünün önde gelen markası Decros Genel Müdür Zekiye Bayyurt'un öncülüğünde düzenlenen parti, 70'ler ve 80'ler konseptine uygun olarak hazırlandı.



Decozone Sanat Galerisi'nde gerçekleşen renkli geceye katılan çalışanlar, 1970 ve 1980'li yılların kostümleri, aksesuarları ve makyajlarıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Aynı zamanda başarılı geçen bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 2018'e yüzde 50 büyüme hedefiyle girmeyi amaçladıklarını dile getiren Şener Bayyurt, firmanın başarısını artıran mesai arkadaşları için "Senin yerin farklı" temasıyla yeni yıl eğlencesi düzenlediklerini söyledi. Her sene yapılan ve ilk kez sıra dışı bir konseptle gerçekleştirilen kutlamaya, Bayyurt çalışanları ve Decozone iş ortaklarından oluşan 120 kişilik topluluk katıldı. Son ayların en renkli partisine dahil olan firma çalışanları, Deejay Team ve Aygül'ün çaldığı nostaljik parçalarla coşkulu bir gece yaşadı. Partinin ilerleyen saatlerinde en iyi giyinen kişilere de hediye çekleri verildi.