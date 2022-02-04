Baytar Steakhouse, ödül aldığı gecede alevli et sunumu ile izleyicileri büyüledi

SAKARYA (İHA) - 1. İş ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. 40 yılı aşkındır besicilik yapan İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülüne layık görüldü. Baytar, ödül aldığı gecede yaptığı alevli et sunumu şovuyla da izleyicileri adeta büyüledi.

'1. İş ve Kariyer Ödülleri', 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla İstanbul'da düzenlendi. Ödül töreninde 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülü, Baytar Steakhouse'nun şefi Enes Baytar'a teslim edildi. İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, kendi çiftliklerinde besledikleri hayvanları tamamen helal kesim sertifikası ile kesip kaliteli ortamda en lezzetli şekilde müşterilerine sunuyor. Baytar Steakhouse'nun şefi Enes Baytar, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. Ödül töreninde ismi okunan Enes Baytar, alevli et sunumu ile de izleyicileri büyüledi. Alkış yağmuruna tutulan Baytar, Türkiye markası olup Ortadoğu'dan dünyaya açılma hedefine ise emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca istihdam ağını gün geçtikçe büyütmeye devam eden Baytar Steakhouse, kalitesinden de ödün vermiyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel