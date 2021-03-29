Baysal'dan seçim sonrası değerlendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baysal'dan seçim sonrası değerlendirme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Baysal'dan seçim sonrası değerlendirme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi yeni muhtarlar derneği başkanı seçilen Süleyman Baysal açıklamalarda bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan 'Yemek Sepeti' hakkında inceleme başlattı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan "Yemek Sepeti" hakkında inceleme başlattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi yeni muhtarlar derneği başkanı seçilen Süleyman Baysal açıklamalarda bulundu.

20 Mart günü yapılan Çaycuma Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi sonucunda yeni başkan olarak seçilen Baysal, seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu. Baysal, "Çaycuma'mız da çok kıymetli muhtarlarımızın teveccühü ile dernek başkanına seçilmiş bulunmaktayım. Seçim bittikten hemen sonra tüm enerjimizi 83 köyümüze ve 33 mahallemize eşit oranda hizmet vermek için harcamaya çalışmamıza rağmen, ne yazık ki hala seçimi hazmedemeyen, çeşitli suçlama ve asılsız iddialarla zamanımızı ve emeğimizi gasp etmeye çalışanlar olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. Çaycuma'yı Zonguldak'ta layığı ile temsil etmekte olan 5 adet İl Genel Meclisi Üyemiz değerli ve kıymetlidir. Bizler Muhtarlar Derneği olarak İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Ali Başören'in sonuna kadar arkasındayız. Bizim tek amacımız az önce de ifade ettiğim gibi 83 köyümüze ve 33 mahallemize aynı mesafede durmak ve hizmetlerimizi eşit şekilde dağıtmaktır. Bilinmelidir ki seçimler artık tamamlanmış ve tek amacımız bir an önce tüm muhtarlarımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve bölge milletvekillerimiz ile gayet sıcak dostluk ilişkileri içinde hizmetlerimizi sürdürmek olacaktır. Başta tüm muhtarlarımız olmak üzere, kıymetli halkımıza en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Merve Dizdar Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Mesut Bakkal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baysal'dan seçim sonrası değerlendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 22:03:46. #1.14#
title