Baysal'dan Sağlık Merkezine Ziyaret

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçedeki sağlık merkezini ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Nusaybin Toplum Sağlığı Merkezini (TSM) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baysal, Nusaybin İlçe Sağlık Müdürü Eda Eskikapusuz ile TSM'de bulunan personel ve doktorlarla sohbet edip, yaşanan sorunları dinledi. Tedavi için TSM'de bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Baysal, kendilerine sorunlarını iletmek isteyen vatandaşlarla yakından ilgilendi. - MARDİN