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Bayrampaşalı öğrenciler tatilde doyasıya eğlendi

Bültenler - Güncel
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Bayrampaşalı öğrenciler tatilde doyasıya eğlendi

Bayrampaşalı öğrenciler, yarıyıl tatilinde, Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'karne festivalinde' doyasıya eğlenerek stres attı. Festivale katılan Başkan Atila Atila Aydıner de öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Bültenler) - Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde öğrenciler için 'karne festivali' düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde Bayrampaşalı öğrenciler iki hafta boyunca birbirinden renkli etkinlikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Festival süresince öğrencilere pamuk şeker ile patlamış mısır ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Festivale katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan ve onlara çeşitli hediyeler veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Hayatımızın süsü olan sevgili çocuklarımız için güzel bir festival düzenledik. Festival boyunca çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendirdiğimiz yavrularımız büyük mutluluk yaşadı. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu olduk. Stres atmış olarak ikinci döneme başlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bültenler - Güncel

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