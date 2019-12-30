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Bayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarı

Liseler Arası Boks Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi Boks Takımı, Başkan Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.

30.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:23
Bayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarı

Liseler Arası Boks Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Belediyesi Boks Takımı, Başkan 'i makamında ziyaret etti.


Bayrampaşa Belediyesi Boks Takımı, liseler arası şampiyonada 3 madalya birden kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu mutluluğu Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile paylaşmak isteyen takımın oyuncuları Başkan Aydıner'i makamında ziyaret etti.


Genç sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Aydıner, "Her zaman söylüyoruz, Bayrampaşa artık sporun merkezi. Sporun merkezinde yetişen genç kardeşlerimiz bizleri gururlandıran başarılara imza atıyorlar. Başarıları ile göğsümüzü kabartan evlatlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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