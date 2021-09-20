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BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

BAYRAMPAŞA ve Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

BAYRAMPAŞA ve Bağcılar'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da 14 Eylül'de AVM'nin otoparkında otomobilden 1 adet dizüstü bilgisayar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler,

güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdikten sonra toplu taşıma kullanarak Fatih ilçesine gittikleri tespit ettikleri Gürcistan uyruklu G.E.(49) ve A.P.'yi (57) 18 Eylül'de Fatih'te yakaladı. Bağcılar'da da farklı tarihlerde 4 adet otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.A.(35) 18 Eylül'de Arnavutköy'de yakalandı. Şüphelinin üzerinden matkap, tornavida, eldiven, şapka ve bıçak gibi hırsızlık amacıyla kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler G.E.(49) ve A.P.(57) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. S.A.(35) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

BAYRAMPASA VE BAGCILAR'DA OTOMOBILLERDEN HIRSIZLIK YAPAN SUPHELILER KAMERADA

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