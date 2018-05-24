Bayrampaşa TFF 2. Lige Yükseldi

TFF 3. Lig Play-Off final müsabakasında Bayrampaşa, Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

Bayrampaşa TFF 2. Lige Yükseldi

TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi. Rakibi Düzcespor'u 3-1 mağlup eden Bayrampaşa TFF 2. Lig'e yükseldi.

DÜZCE VALİSİ ZİLKĞF DAĞLI DA KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Şampiyonluk müsabakasını Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın ve TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez birlikte takip etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.