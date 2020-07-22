Bayrampaşa Terazidere Parkı'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı
Bayrampaşa Terazidere Parkı'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
22.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:03
Bayrampaşa Terazidere Parkı'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı
İSTANBUL - Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA