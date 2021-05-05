Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
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Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı. Esnaf satılamayan sebze ve meyvelerin çöpe atıldığını söyledi.

Türkiye genelinde korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasına geçilmesi ile pazarların kurulması yasaklanmıştı. Yasakla birlikte vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri yalnızca marketlerden saat 17.00'ye kadar satın alabiliyor. Bu durumda da pazar tezgahlarına ulaşamayan pek çok sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde alıcı kapasitesinin azalması ile satış fiyatlarını mecburen düşürdüklerini söyleyen hal esnafı pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve elde kalan mallarını da çöpe döktüklerini dile getirdi.

Pazarların kurulmaması ve ürünlerinin ellerinde kalması ile ilgili konuşan hal esnafı Sebahattin Güneş, "Fiyatları ucuzlatıp piyasaya sürüyoruz. Elimizde kalan malları da çöpe döküyoruz. Satışlarda düşüş oldu. Onun için de stoklardaki mallarımız elimizde kaldı. Pazar demek sürüm demek. Pazarlar kapanınca iş yapamayız. Marketle, manavla bu işler yürümüyor. Bizim mallarımızı kaldıran genelde pazar oluyor. Pazar da kapatılınca mallar elimizde kalıyor. Bizde bundan dolayı fiyat düşürüp, sürümden kazanmaya çalışıyoruz ama neticede yine mallar elimizde kalıyor. Kalan mallar da bozuluyor, bozulunca da mecburen çöpe döküyoruz" dedi.

(Selim Bayraktar - Gülşah Kahveci/İHA)

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli
Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf dertli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
LADY MERCEDES: bbu kadar işbilmezlik olurmu,millet açlıktan ölüyor bunlar çöpe atıyor!
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