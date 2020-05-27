BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YOĞUNLUK - 2
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BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YOĞUNLUK - 2

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yine yoğunluk yaşandı.

27.05.2020 02:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 03:00

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yine yoğunluk yaşandı. Hal'deki hareketlilik havadan görüntülenirken, polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi. Esnaf, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti. Halde ve girişindeki yollarda yoğunluk ve kalabalık oluştu. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı.

Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YOĞUNLUK - 2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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