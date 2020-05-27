Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk Hal girişinde araç kuyruğu oluştu Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yoğunluk oluştu.

27.05.2020 02:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:29

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk

Hal girişinde araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yoğunluk oluştu. Esnaflar, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hale akın etti. Hal girişinde ve içerisinde oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamasının kalkmasıyla Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yoğunluk oluştu. Esnaflar, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hale akın etti. Hal girişinde ve içerisinde araç ve insan trafiği oluştu. Halde oluşan araç trafiği TEM otoyolunu da etkiledi. Otoyolda da trafik oluştu. Halde oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk

Kaynak: İHA

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