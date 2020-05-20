BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Sokağa çıkma yasağı sonrasında trafik ve esnaf yoğunluğunun yaşandığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde polis, denetim yaptı.

BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
20.05.2020 03:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 03:28

Sokağa çıkma yasağı sonrasında trafik ve esnaf yoğunluğunun yaşandığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde polis, denetim yaptı. Hale gelenlerin ateşini ölçen polis ekipleri, maskesi olmayanlara maske dağıttı

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde sokağa çıkma yasakları sonrasında oluşan trafik yoğunluğuna karşı Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hal ve çevresinde denetim yaptı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe emniyet müdürlüğü koordinasyonunda 232 polis önlem aldı. Polis ekiplerine 90 zabıta ile 50 özel güvenlik görevlisi de destek oldu. Sebze ve meyve hali çevresinde paklanmaya müsaade etmeyen polis ekipleri, hale tedarik görmeye gelenlerin ateşlerini ölçtü. Maskesiz olanlara maske dağıtımının yapıldığı halde sık sık vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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