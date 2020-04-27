Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler
Bayrampaşa, Güncel, Haber

Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

27.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 05:06
Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde, hale girmek isteyen esnaf uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çeşitli yerlerden Bayrampaşa'ya gelenler, hal girişinde beklemek zorunda kaldı. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Harun Tan Haluk Levent
Spor Mesut Özil Loris Karius Lionel Messi Burak Yılmaz Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Kim Jong Un
Şu an buradasınız: Bayrampaşa sebze halindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 05:17:27. #1.14#
title