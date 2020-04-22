Bayrampaşa sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu
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Bayrampaşa, Güncel

Bayrampaşa sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

, KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşa Sebze halinde yoğunluğa neden oldu.

22.04.2020 06:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 06:05
Bayrampaşa sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu
, KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşa Sebze halinde yoğunluğa neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve haline akın etti. İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hal'e gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Hal'in girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı.

"ARABAYI DIŞARI KOYDUK MALLARI TEK TEK TAŞIDIK"

Sebze Haline gelen bir vatandaş, "Yenibosna'dan geldik. Sokağa çıkma yasağı için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullanırken, Şirinevler'den gelen bir başka vatandaş, "Hale geldik. Birkaç parça sebze eksiğimiz vardı onu aldık. Hale giriş yapamadık. Arabayı dışarı koyduk malları tek tek taşıdık." dedi. Sosyal mesafeye uyulmadığını dile getiren bir vatandaş ise, "Halin içerisinden, bir kilometreden mal taşıyoruz. El arabalarıyla mal taşıyoruz. Saat 12'de hale geldim. Tıklım tıklımdı. Araba girmiyor." şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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