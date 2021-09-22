BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Sebze Halinde yasadışı avlanılan 9.5 ton midye ele geçildi

İSTANBUL - Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde kaçak avlanma sonucu toplanan 9,5 ton midyeye ele geçirildi. Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, midyelerin naklini yapan 1 kişiye 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı.

İBB Hal Zabıta Amirliği tarafından bugün Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde bir kamyon ve bir minibüste kara kıllı midye olduğu tespit edildi. Durum, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi. 380 çuval içindeki yaklaşık 9,5 ton civarında olan midyeler, canlı olduğu için doğal yaşam alanları olan denize iade edilmesine karar verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Midyeler İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Hal Zabıta Amirliği, Bayrampaşa İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personellerle beraber Fatih ilçesinde bulunan Yenikapı Yediemin Limanı'na getirildi.

Midyeler, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı tekneye yüklenerek Bayrampaşa İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, İBB Deniz Zabıta Amirliği ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin gözetiminde doğal yaşam alanları olan denize iade edildi.

Kaçak avlanan midyelerin naklini yapan 1 kişiye 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı.