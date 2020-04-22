Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
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Bayrampaşa, 23 Nisan

Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti.

22.04.2020 02:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:50
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti. Bayrampaşa Hali yolunda oluşan uzun kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Korona virüsü ile mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı tatilinin Ramazan Ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular Ramazan ayı alışverişi için araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti. Bayrampaşa Hali yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan kuyruklar drone ile havadan görüntülendi.

Bayrampaşa Haline alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, "Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hemde korona virüsünden dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var" diye konuştu.

Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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