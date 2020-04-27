Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu
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Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu

SOKAĞA çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu.

27.04.2020 02:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:33
Bayrampaşa Sebze Hali girişinde metrelerce araç kuyruğu
SOKAĞA çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgede ki trafiği de olumsuz etkiledi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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