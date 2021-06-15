Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (7)
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Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (7)

Anadolu Ajansı / Salih Uzan - Haberler | Güncel

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (7)
Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (7)
Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (7)
Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (7)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Uzan

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