Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı
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Bayrampaşa

Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı

Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı Korona virüsle mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından, saat 17.00 itibariyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler durduruldu, geç çıkan araçlar peronlara geri gönderildi.

28.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:52
Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı

Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından, saat 17.00 itibariyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler durduruldu, geç çıkan araçlar peronlara geri gönderildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölmesine neden olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni önlemlerle ilgili genelge yayınlayarak şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandığını duyurdu. Kararın ardından bugün saat 17.00 itibariyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarındaki valilik izni dışındaki seferler durduruldu. Saat 17.00'ye kadar olan seferler için otobüsler yola çıkarken, geç çıkış yapan otobüsler ise polisler tarafından geri çevrilerek seferlerine izin verilmedi. Planlanan seferlerle ilgili yolculara firma yetkilileri tarafından bilgiler verildi. Seferlerin iptal edilmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı derin bir sessizliğe büründü.

Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı

Kaynak: İHA

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Bayrampaşa Otogarı'nda son seferler yapıldı

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