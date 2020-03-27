Bayrampaşa otogarda son durum KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi. Bayrampaşa 'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görüldü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da son aolarak, "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

- İstanbul

Kaynak: DHA