Bayrampaşa otogarda son durum
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi.
27.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:08
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görüldü.
- İstanbul
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da son aolarak, "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.
- İstanbul
Kaynak: DHA