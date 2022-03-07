BAYRAMPAŞA OTOGARDA HATALI PARK UYARISI YAPAN ZABITAYA SALDIRDI - Haberler

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BAYRAMPAŞA OTOGARDA HATALI PARK UYARISI YAPAN ZABITAYA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAYRAMPAŞA otogarda bir sürücü, aracını hatalı park ettiği yönünde kendisini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı.

BAYRAMPAŞA otogarda bir sürücü, aracını hatalı park ettiği yönünde kendisini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı. İddiaya göre, sürücü A.A. yakınlarını almaya geldiği otogarda aracının hatalı park etti. Bunu gören zabıta ekipleri, A.A.'yı aracını doğru yere park etmesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan A.A. ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.A., bir anda ekipler saldırmaya başladı. Çevredekiler ve zabıta ekipleri A.A.'yı sakinleştirmekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis A.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan A.A'nın 2 yakınını yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA OTOGARDA HATALI PARK UYARISI YAPAN ZABITAYA SALDIRDI

BAYRAMPAŞA OTOGARDA HATALI PARK UYARISI YAPAN ZABITAYA SALDIRDI

BAYRAMPAŞA OTOGARDA HATALI PARK UYARISI YAPAN ZABITAYA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Demokrasi, 15 Temmuz, Zabıta, Polis, Güncel, Haberler

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