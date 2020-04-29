Bayrampaşa mikro sisleme aracıyla dezenfekte ediliyor Korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ediyor.

Korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ediyor. Araçları sahada inceleyen Başkan Atila Aydıner, "Bu araçları hızlıca filomuza dahil ederek, korona virüse karşı elimizi daha da güçlendirdik. Biraz daha sabredelim, Allah'ın izniyle kazanan biz olacağız" dedi.

Korona virüsün hayatı oldukça meşgul ettiği ve olumsuz etkilediği şu günlerde, Bayrampaşa Belediyesi vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak için yoğun çaba harcıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosuna dahil edilen mikro sisleme ve yüksek basınç özellikli araçlar ile Bayrampaşa'nın 11 mahallesindeki tüm cadde ve sokaklar bir bir dezenfekte ediliyor. Mikro sisleme özellikli dezenfekte sisteminin diğer yöntemlere göre daha başarılı olduğu biliniyor.

"Kazanan biz olacağız"

Sahada araçları inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu araçları hızlıca filomuza dahil ederek, korona virüse karşı elimizi daha da güçlendirdik. İlçemizde gerekli tüm önlemleri aldık, virüsle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalmaya devam etsinler. Biraz daha sabredelim, Allah'ın izniyle kazanan biz olacağız. İnşallah, mübarek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yaşayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA