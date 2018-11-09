Bayrampaşa Kaymakamlığında Kendini Vuran Kadın Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Bayrampaşa Kaymakamlığında kendini vuran kadın polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti. Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ederek intihar etmişti.
Bayrampaşa Kaymakamlığında kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığında meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.
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