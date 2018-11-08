Bayrampaşa Kaymakamlığında Kadın Polis Memuru İntihar Girişiminde Bulundu

Bayrampaşa Kaymakamlığında bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

KAYMAKAMLIĞIN ÜÇÜNCÜ KATINDAN SİLAH SESİ YÜKSELDİ

Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi.

KADIN POLİS MEMURU KAFASINA SIKTI

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesine koşan arkadaşları tarafından kanlar içerisinde bulunan kadın polis, Vakıf Gureba hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.