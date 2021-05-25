Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı
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Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bayrampaşa'da meyve ve sebze halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı
Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı
Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı
Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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