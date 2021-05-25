Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali 500. Blok'taki bir iş yerinin sebze dağıtım deposundaki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle depodaki ürünler zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş