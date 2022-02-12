Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı - Haberler
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Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

BAYRAMPAŞA Sebze ve meyve halindeki boş alanda bulunan plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA Sebze ve meyve halindeki boş alanda bulunan plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında gökyüzü dumanla kaplandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve halindeki boş alanda bulunan plastik kasalar saat 18.00 sıralarında yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kasaların bulunduğu yerden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan plastik kasalar nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bayrampaşa, İtfaiye, Polis, Güncel, Haberler

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