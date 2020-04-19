BAYRAMPAŞA HALİNDE MEYVE SEBZE SEVKİYATI BAŞLADI
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Bayrampaşa, Zonguldak, Güncel

BAYRAMPAŞA HALİNDE MEYVE SEBZE SEVKİYATI BAŞLADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, saat 18.00 itibariyle Bayrampaşa meyve sebze halinde sevkiyat başladı.

19.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:46
BAYRAMPAŞA HALİNDE MEYVE SEBZE SEVKİYATI BAŞLADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, saat 18.00 itibariyle Bayrampaşa meyve sebze halinde sevkiyat başladı.Koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yayınlanan genelde, tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanların 18.00 itibariyle yasaktan muaf olacağı açıklandı. Bayrampaşa sebze halinde 18.00 itibariyle çalışmalara başlandı. TIR'lara yüklenen meyve ve sebzeler yola çıktı. Marketlerin açılmasıyla taze sebze meyve satışı başlamış olacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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