Bayrampaşa halinde gece başlayan yoğunluk sabah saatlerine kadar devam etti
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Bayrampaşa halinde gece başlayan yoğunluk sabah saatlerine kadar devam etti

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul Bayrampaşa'daki halde marketçilerin ve pazar esnaflarının ürün almak için oluşturduğu yoğunluk sabah saatlerine kadar devam etti.

27.04.2020 06:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 06:36
Bayrampaşa halinde gece başlayan yoğunluk sabah saatlerine kadar devam etti

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul Bayrampaşa'daki halde marketçilerin ve pazar esnaflarının ürün almak için oluşturduğu yoğunluk sabah saatlerine kadar devam etti.

Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona ermişti.

Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu yoğunluk görülmüştü. Uzun araç kuyruklarının yaşandığı halde yoğunluk sabah saatlerine kadar devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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