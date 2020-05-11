Bayrampaşa Hali'nde polis ekipleri ateş ölçtü, maske dağıttı
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Bayrampaşa Hali'nde polis ekipleri ateş ölçtü, maske dağıttı

Bayrampaşa Hali'nde polis ekipleri ateş ölçtü, maske dağıttı
11.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 11.05.2020 02:29

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'daki halde marketçiler ve pazarcılar ürün almak için hareketlilik oluşturdu.

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'daki halde marketçiler ve pazarcılar ürün almak için hareketlilik oluşturdu. Korona virüse karşı alınan tedbir kapsamında 160 polis-çarşı bekçisi, 100 özel güvenlik, 60 zabıta, 40 trafik polisi ve resmi ekip aracı görevlendirdi. Polis ekipleri hale giren şoförlerin ateşini ölçtü, maske dağıttı.

Dünya ve Türkiye'de etkili olan korona virüs COVİD-19'a karşı 9 Mayıs Gecesi saat 00.00'dan 11 Mayıs Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.

Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu hareketlilik görüldü. Virüse karşı önlem alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halde yoğunluğun yaşanmaması için ara vermeden kontrollerine devam etti.

Bu kapsamda hale giriş ve çıkış yapan araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, maskesi olmayana da maske dağıtıldı. Ekipler, ellerine almış oldukları megafon ile vatandaşları sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirlere karşı riayet etmelerini istedi.

Halde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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