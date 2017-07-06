Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde Yangın Paniği





Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 4 katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastalar ise tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.



Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin nöroloji bölümünün bulunduğu 4'üncü katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.



HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ



Yangın nedeniyle panik yaşanırken, hastane personelleri tarafından hastalar binadan tahliye edildi. Hastanenin 4'üncü katında yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, Bir süre dışarıda bekletilen hastalar ise başka bir bloğa götürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneye itfaiye ekiplerinin girişi



-Hastanedeki kısa süreli panik



-Hastaların tahliyesi



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi



-Dışarıdaki hastalardan detay



-Hastanenin yangın merdiveninden inen personeller



-itfaiye ekiplerinin çalışması



-Genel ve detaylar - İstanbul