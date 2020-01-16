Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret
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Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ı ziyaret etti.

16.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:18
Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan 'ı ziyaret etti.


Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Başkan Atila Aydıner'in talimatı ile Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan 'nin Pınarhisar ilçesine giderek, burada çeşitli temaslarda bulundu. Gemici ve Sırakaya'yı Pınarhisar Belediye Başkan Vekili Bilal Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Ekim ve Pınarhisar İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu karşıladı. İlk olarak Pınarhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Gemici ve Sırakaya ardından AK Parti ilçe binasına geçtiler. Pınarhisar'ın caddelerinde de incelemelerde bulunan Bayrampaşa heyetinden İsmail Gemici Pınarhisar ile ilişkilerin daha da geliştirileceğini belirtti.


Pınarhisar Türk siyasi tarihi açısından da ayrı bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle 21 yıl önce Pınarhisar Cezaevi'ne konmuştu. Erdoğan, 24 Temmuz 1999'da cezaevinden çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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