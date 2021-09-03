Bayrampaşa'daki tüm okullar dezenfekte edildi
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Bayrampaşa'daki tüm okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa'daki tüm okullar dezenfekte edildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasına az bir süre kala öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla ilçedeki tüm okulları tek tek dezenfekte etti.

Öte yandan okul bahçelerinin asfaltı yenilendi ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre okullarından ayı kalan milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bayrampaşa Belediyesi de öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla ilçedeki tüm okulları bir bir dezenfekte etti. Özellikle koronavirüse karşı etkili olan Hidrojen Peroksit maddesi ile yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'daki toplam 48 okul ve bin 326 derslik ile okulların ıslak zeminleri bakteri, virüs ve mantarlardan arındırıldı.

ASFALT YENİLENDİ, ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Bayrampaşa Belediyesi, okullardaki dezenfekte çalışmalarının yanı sıra zemini tahrip olan okul bahçelerinin asfaltlarını yeniledi ve peyzaj düzenlemesi yaptı. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile ilçedeki okullarda ağaçlandırma, çim biçimi, ağaç budama, temizlik ve bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştirdildi.

Kaynak: Bültenler

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