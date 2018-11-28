Bayrampaşa'daki Taksici Cinayeti

Bayrampaşa'da bir taksicinin, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından silahla öldürülmesini protesto eden meslektaşları, basın açıklamasında bulundu.

Taksi şoförleri, öldürülen meslektaşları Nihat Elçi'nin kaldırıldığı özel hastanenin önünde toplandı.

Birleşik Taksi Şoförleri Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada, can güvenliklerinin olmadığını bu nedenle kabinli araç talep ettiklerini söyledi.

Yıllardır kabinli araç düzenlemesi için çabaladıklarını anlatan Duman, "'Darbediliyoruz, gasbediliyoruz, taciz ediliyoruz. Bu işlerin çözümü, taksi şoförünün can güvenliğini sağlamak. Bizim can güvenliğimizi yüzde 90 sağlayacak kabinli araç. Biz yaşlanamıyoruz bu meslekte." diye konuştu.

Dün gece bir meslektaşlarının gaspçı tarafından başından silahla vurulduğunu ifade eden Duman, "Gene bir arkadaşımız Beylikdüzü'nden aldığı yolcu ile Bayrampaşa'ya geliyor, Bayrampaşa'da hiçbir şey yokken, aracın içerisinde kamera varken, takip sistemleri varken kafasına tek kurşunla sıkılıp gasbediliyor. Her ne olursa olsun biz bu araçların içerisinde güvenle hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Kabinli araç için 10 bin imza topladıklarını belirten Duman, "Beşiktaş Meydanı'nda 22 gün çadır açıp 10 bin imza topladığım halde bu imzaları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiğim halde hala kabinli araç için niçin bir kanun çıkarmıyor, niçin bir kanun yapmıyor hükümetimiz anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

-Olayın geçmişi

Taksi şoförü Nihat Elçi, Bayrampaşa'da bir yolcu tarafından, aracıyla seyir halindeyken silahla başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması çalışmalar sürüyor.