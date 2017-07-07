Bayrampaşa'daki Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

İbrahim AKTÜRK



Bayrampaşa'da, iki hırsızın park halindeki aracı çalması çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi üzerinde dün meydana geldi. İki şüpheli, girdikleri bir evden araç anahtarı, bir miktar para ve ev sahiplerine ait kişisel eşyalar aldı. Daha sonra, çaldıkları anahtarla aracın kapısını açan şüpheliler, aracı çalıştırarak olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.



POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR



Aracın sahibi Selahattin Yüksel, hırsızların balkon kapısından eve girdiklerini belirterek, "Evde bulunan bir miktar para, cüzdan ve kredi kartları ile aracın anahtarını almışlar. Arabanın değeri yaklaşık 60 bin TL. Çevrede araştırma yaptık ve hırsızlık görüntülerine ait güvenlik kameralarına ulaştık. şikayetçi olduk" dedi. Selahattin Yüksel, mahallede son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını söyledi. Polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.







