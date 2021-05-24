Bayrampaşa'daki cinayetin zanlısı yakalandı

Bayrampaşa'da, trafikte tartıştığı Mert Kaplan'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa'da, trafikte tartıştığı Mert Kaplan'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan'ın (33), trafikte tartıştığı kişi tarafından öldürülmesine ilişkin çalışmalar kapsamında, Aytekin Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan, yanından hızla geçen otomobil sürücüsü Aytekin Ö'yü yavaş gitmesi için uyarmış, Kaplan ile Aytekin Ö. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonucu Aytekin Ö. yanındaki bıçakla Kaplan'ı elinden ve göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçmış, bu sırada yoldan geçen bir ambulansı durduran Kaplan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış