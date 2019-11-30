BAYRAMPAŞA'DAKİ CAPRİCE GOLD BİNASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
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BAYRAMPAŞA'DAKİ CAPRİCE GOLD BİNASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

BAYRAMPAŞA'da temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor.

30.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:51
BAYRAMPAŞA'DAKİ CAPRİCE GOLD BİNASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

BAYRAMPAŞA'da temeli  7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor. 28 bin kişiden 1.4 milyar TL topladığı halde tesisi yarım bırakan yönetimi ele geçirmek için hamle üzerine hamle yaptı. Paralarından sonra mülklerini de Fadıl Akgündüz'e kaptırmak istemeyen hak sahipleri ise 48 saat nöbet tutup yönetimi ele aldı. Hareketli günlerin yaşandığı Caprice Gold binası havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------Havadan görüntüler


Kaynak: DHA
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