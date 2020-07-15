Bayrampaşa'da zincirleme kazada kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Bayrampaşa'da zincirleme kazada kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü'nde meydana gelen zincirleme kazada bir kamyonet devrildi, bir aracın tekerleği yerinden çıktı.

Bayrampaşa'da zincirleme kazada kamyonet devrildi: 2 yaralı
15.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:16

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü'nde meydana gelen zincirleme kazada bir kamyonet devrildi, bir aracın tekerleği yerinden çıktı. Kazada 2 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, O-3 Karayolu Sağmalcılar Viyadüğü'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şerit değiştirmek isteyen Hayrettin Tuna kontrolündeki 34 KM 9825 plakalı pikap araç, İhsan Serkan Muslu kontrolündeki 34 BKF 368 plakalı kamyonete çarptı. Pikabın çarpması ile şeritten çıkan kamyonet yan yattı. Devrilen kamyonet sürüklenerek, Ramazan Selçuk kontrolündeki 34 JU 6786 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle tekerleği fırlayan otomobil bir süre gittikten sonra sol şeritte durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kişinin hafif yaralandığı kazada bir kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazadan dolayı yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tekerleği fırlayan aracın sürücüsü Ramazan Selçuk, kaza anına ilişkin, "Şeridimde gidiyordum. Kamyonet beni bariyerlere sıkıştırdı" diye konuştu.

"Sürüklenerek geldim, bariyere vurdum"

Devrilen kamyonetin sürücüsü İhsan Muslu ise, "Orta şeritten normal hızımda gidiyordum. Diğer araç sağ taraftan makas atarak geldi. Sağımdan benim önüme girdi. Bana çarptı. Çarpınca dengem bozuldu. Arabaya yan yattı. Sürüklenerek geldim, bariyere vurdum. Diğer araç en son şeritteydi. O bana vurunca ben de ister istemez ona çarptım. Sonra denge bozulunca kamyonet yattı. Biz de bir şey yok. Diğer araçlar bir yaralı varmış. Onu da kontrol amaçlı hastaneye götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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