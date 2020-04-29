Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da anonslarla sık sık uyarıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakkal, fırın ve marketlerin yanı sıra gıda satışı yapılan diğer yerleri tek tek kontrol eden ekipler, maske ve eldiven kullanımı, satılan ürünlerin ambalajlı olması, pide ve ekmeğin gramajı ve iş yerlerinin genel temizliği gibi konularda hem bilgilendirme hem de denetleme yaptı. Denetimlerde esnafın büyük bölümünün kurallara uyduğu ve hijyene önem verdiği görüldü.

Sosyal mesafenin önemi anlatılıyor

Öte yandan, zabıta ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Bayrampaşa'daki parklar, cadde ve sokaklar ile postane önlerinde sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA