Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi
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Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi
29.04.2020 08:39 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:39

Ekipler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da anonslarla sık sık uyarıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakkal, fırın ve marketlerin yanı sıra gıda satışı yapılan diğer yerleri tek tek kontrol eden ekipler, maske ve eldiven kullanımı, satılan ürünlerin ambalajlı olması, pide ve ekmeğin gramajı ve iş yerlerinin genel temizliği gibi konularda hem bilgilendirme hem de denetleme yaptı. Denetimlerde esnafın büyük bölümünün kurallara uyduğu ve hijyene önem verdiği görüldü.

SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ ANLATILIYOR

Öte yandan, zabıta ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Bayrampaşa'daki parklar, cadde ve sokaklar ile postane önlerinde sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Bültenler

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