BAYRAMPAŞA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAYRAMPAŞA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI

BAYRAMPAŞA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Bayrampaşa, TEM Bağlantı yolu, Aksaray istikametinde seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a (65) çarptı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Bayrampaşa, TEM Bağlantı yolu, Aksaray istikametinde seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a (65) çarptı. Kazada Oğul hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü kaçtı. Polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza Bayrampaşa, TEM bağlantı yolu, Aksaray istikameti Adnan Menderes Vatan Bulvarı girişinde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a(65) çarptı. Kaza sonrası Oğul, yola savrulurken, otomobil  sürücüsü durmayarak kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Oğul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolda otomobil parçaları olduğunu tespit etti. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Ahmet Oğul'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı. Kaza sonrası kaçan otomobilin plakasını belirlemek için kamera görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title