Bayrampaşa'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Bayrampaşa Belediyesi, ilçede bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçede bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Başkan Atila Aydıner de, Bayrampaşa'nın dört bir yanında sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi alıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi ile Terazidere Mahallesi Esenler ve Güneş Caddelerinde gerçekleştirilen yol bakım-onarım, asfalt ve kaldırım yenileme ile atık su kolektör yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için aralıksız çalıştıklarını belirten Başkan Aydıner, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler Bayrampaşa'mızda bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor. Alt ve üst yapı çalışmaları başlı başına bir süreç. Bizler bu süreçte vatandaşlarımız için en iyisini yaparak onların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı