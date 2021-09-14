BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADAÖmer ÇETİNASLAN - Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Bayrampaşa, Kuru Gıda Hali'nde esnaflık yapan bir kişi, yavru kediyi defalarca tekmeledi.

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

Ömer ÇETİNASLAN - Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Bayrampaşa, Kuru Gıda Hali'nde esnaflık yapan bir kişi, yavru kediyi defalarca tekmeledi. Can çekişen yavru kedinin başında ölmesini bekleyen kişi, süpürge ile sürüklediği yavru kediyi çöp konteynırının yanına bıraktı. Kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen pazar, Bayrampaşa'da bulunan Kuru Gıda Hali'nde meydana geldi. Burada esnaflık yapan R.A., işyerinin önünde bulunan yavru kediyi ayağıyla tekmeleyerek ezmeye başladı. R.A.?nın tekme attığı yavru kedi, yerde sürüklendi. Bulunduğu yerden kalkarak can çekişen yavru kedi, bir süre sonra olduğu yere yığıldı. Yavru kedinin başında dakikalarca ölmesinin bekleyen R.A., daha sonra süpürge ile kediyi sürükleyerek çöp konteynırının yanında götürdü. Burada da süpürge ile yavru kediye vurmaya devam eden R.A., öldürdüğü yavru kediyi orada bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

R.A. GÖZALTINA ALINDI

R.A.?nın kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin site yönetimi tarafından izlenmesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.?yı gözaltına aldı.

"İNŞALLAH CEZASINI BULUR"

Olayın yaşandığı sitede çalışan Melek Mandalı, "Çok üzüldüm. Kendi denginde olmayan bir canlıya zarar vermesine çok üzüldüm. Bu bir can. Şiddetle kınıyorum. Polise ihbar etmişler. Duyduğuma göre adamı yakalamışlar. İnşallah cezasını bulur" dedi.

"O HAYVANIN CANINI O MU VERMİŞ?"

Fatma Aktuna ise "O adamı hapse atsınlar. O hayvanın canını o mu vermiş? Ben olsam, o adamın yüzüne tükürürüm" diye konuştu.

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA

BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Vildan Atasever
Spor Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Alpha Conde Rüya Tabirleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAYRAMPAŞA'DA YAVRU KEDİYİ TEKMELEYEREK ÖLDÜREN CANİ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:09:12. #1.11#