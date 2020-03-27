Bayrampaşa'da yaşlıların ihtiyaçlarına acil çözüm Bayrampaşa Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.

Bayrampaşa Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şu ana kadar binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaları gereken yaşlı vatandaşlara Bayrampaşa Belediyesi sahip çıkıyor. Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın koordinesindeki Vefa İletişim Merkezi ile iletişime geçen, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor.

"KORONA VİRÜSE KARŞI DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bayrampaşalı 'çınarların' kendileri için oldukça değerli olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren, kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktaran, en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim servetimizdir" dedi.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Açıklanan kurallara uymayan esnaf uyarılıyor ve korona virüs ile mücadele için işbirliğine davet ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA