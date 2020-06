BAYRAMPAŞA'DA YARALI KÖPEĞİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ BAYRAMPAŞA'daki hafif ticari aracın çarptığı köpek yaralandı.

BAYRAMPAŞA'daki hafif ticari aracın çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeği kurtarmak için polis, zabıta ve bir hayvansever adeta seferber oldu. Tüm çabalara rağmen yaralı köpek, ancak bir buçuk saat sonra tedavi altına alınabildi. Olay, O-3 TEM Bağlantı Yolu Hal Yolu Kavşağı yakınlarında Edirne istikametinde meydana geldi. Yunus Can'ın kullandığı 34 TK 4324 plakalı hafif ticari araç, sol şeritte önüne aniden çıkan köpeğe çarparak, yol kenarına savurdu. Sürücü hemen aracı durdurarak, polisi aradı. Kısa sürede polisler gelirken, bu sırada yoldan geçen zabıta ekibinden de yardım istendi. Yoldan geçen bir hayvansever de aracını park edip yaralı köpeğin yanına geldi. Adını söylemek istemeyen hayvansever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak, yaralı köpek için hayvan ambulansı gönderilmesini istedi. Hayvansever bulduğu karton ve bezleri getirerek, kıvranan hayvanı yağmurdan korumaya çalıştı. Zabıta görevlileri ve polis ekipleri, 4 şeritli yolun tek şeridini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. Köpeği kurtarmak için zamana karşı çabalar sürerken, hayırsever defalarca İBB'yi arayarak ambulansın akıbetini sordu, bir türlü sonuca ulaşamayınca sinirlendi. Yoldan geçen 112 Ambulansı durdurulurken, çeşitli yerlerindeki kemikleri kırılan ve ağzından kan gelen köpeğe müdahale etmeleri istenirken, sağlık görevlileri müdahale edemeyeceklerini söyledi."BİR CAN BU KADAR MI DEĞERLİ?"Hayvanı kurtarmak için çaba harcayan hayvan sever, bir kez daha İBB'yi ararken, "Nerede sizin yetkilileriniz? Farz edin ki, sizin anneniz-babanız trafik kazası geçirdi. Bu bir candır. Yaklaşık 45 dakikadır bekliyoruz. 'Hayvan ambulansını gönderdik' deyip kapatıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede arkadaşlarınız? Köpek şokta. Hayatını kaybedecek. Bir can bu kadar mı değerli? Bu kadar mı değeri var. Size değil, belediyenizin sistemine söylüyorum. Eğer bir kişinin ihmali varsa onu da Allah'a havale ediyorum."Hayvansever, bir ara hareketsiz yatan yaralı köpeğin kalp atışlarını dinledi. İBB'den ambulans gelmemesi üzerine polisler, bu sefer Bayrampaşa Belediyesini arayarak, hayvan ambulansı gönderilmesini istedi. Köpeğin giderek fenalaşması üzere polisler araçları durdurarak, büyük bir bez bulmaya çalıştı. Bir kadın sürücünün verdiği omzundaki şalı alan görevliler bunu yere serip yaralı köpeği üzerine bıraktıktan sonra zabıtaya ait hafif ticari aracın bagajına koyup, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne götürülmesini isterken, zabıta memurlardan birisinin bagajdaki köpeğin yanında yolculuk ederek ona refakat etmesini istedi. Polis, köpeğe çarptıktan sonra güvenlik güçlerini arayıp gerekeni yaptığı için sürücüye teşekkür ederken, kaza tutanağı düzenledi. Araç sürücüsü Yunus Can, "Allah'tan zincirleme kaza olmadı. Çarptığım hayvan için üzülüyorum" dedi.

Yaralı köpeği kurtarmak için çabalar sürerken birkaç köpek de bölgeden uzaklaşmadı. Yaralı hayvanın kazadan 1.5 saat sonra götürülmesinden sonra bu köpekler de uzaklaştı. Köpeğin götürülmesinden yaklaşık 15 dakika sonra Bayrampaşa Belediyesi ambulansı geldi. Hayvan hastanesinde ameliyata alınan köpeğin tedavisi devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA