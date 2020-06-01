BAYRAMPAŞA'DA YARALI KÖPEĞİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAYRAMPAŞA'DA YARALI KÖPEĞİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

BAYRAMPAŞA'daki hafif ticari aracın çarptığı köpek yaralandı.

01.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:27

BAYRAMPAŞA'daki hafif ticari aracın çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeği kurtarmak için polis, zabıta ve bir hayvansever adeta seferber oldu. Tüm çabalara rağmen yaralı köpek, ancak bir buçuk saat sonra tedavi altına alınabildi.

Olay, O-3 TEM Bağlantı Yolu Hal Yolu Kavşağı yakınlarında Edirne istikametinde meydana geldi. Yunus Can'ın kullandığı 34 TK 4324 plakalı hafif ticari araç, sol şeritte önüne aniden çıkan köpeğe çarparak, yol kenarına savurdu. Sürücü hemen aracı durdurarak, polisi aradı. Kısa sürede polisler gelirken, bu sırada yoldan geçen zabıta ekibinden de yardım istendi. Yoldan geçen bir hayvansever de aracını park edip yaralı köpeğin yanına geldi. Adını söylemek istemeyen hayvansever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak, yaralı köpek için hayvan ambulansı gönderilmesini istedi. Hayvansever bulduğu karton ve bezleri getirerek, kıvranan hayvanı yağmurdan korumaya çalıştı. Zabıta görevlileri ve polis ekipleri, 4 şeritli yolun tek şeridini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. Köpeği kurtarmak için zamana karşı çabalar sürerken, hayırsever defalarca İBB'yi arayarak ambulansın akıbetini sordu, bir türlü sonuca ulaşamayınca sinirlendi.

Yoldan geçen 112 Ambulansı durdurulurken, çeşitli yerlerindeki kemikleri kırılan ve ağzından kan gelen köpeğe müdahale etmeleri istenirken, sağlık görevlileri müdahale edemeyeceklerini söyledi.

"BİR CAN BU KADAR MI DEĞERLİ?"

Hayvanı kurtarmak için çaba harcayan hayvan sever, bir kez daha İBB'yi ararken, "Nerede sizin yetkilileriniz? Farz edin ki, sizin anneniz-babanız trafik kazası geçirdi. Bu bir candır. Yaklaşık 45 dakikadır bekliyoruz. 'Hayvan ambulansını gönderdik' deyip kapatıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede arkadaşlarınız? Köpek şokta. Hayatını kaybedecek. Bir can bu kadar mı değerli? Bu kadar mı değeri var. Size değil, belediyenizin sistemine söylüyorum. Eğer bir kişinin ihmali varsa onu da Allah'a havale ediyorum."

Hayvansever, bir ara hareketsiz yatan yaralı köpeğin kalp atışlarını dinledi. İBB'den ambulans gelmemesi üzerine polisler, bu sefer Bayrampaşa Belediyesini arayarak, hayvan ambulansı gönderilmesini istedi. Köpeğin giderek fenalaşması üzere polisler araçları durdurarak, büyük bir bez bulmaya çalıştı. Bir kadın sürücünün verdiği omzundaki şalı alan görevliler bunu yere serip yaralı köpeği üzerine bıraktıktan sonra zabıtaya ait hafif ticari aracın bagajına koyup, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne götürülmesini isterken, zabıta memurlardan birisinin bagajdaki köpeğin yanında yolculuk ederek ona refakat etmesini istedi. Polis, köpeğe çarptıktan sonra güvenlik güçlerini arayıp gerekeni yaptığı için sürücüye teşekkür ederken, kaza tutanağı düzenledi. Araç sürücüsü Yunus Can, "Allah'tan zincirleme kaza olmadı. Çarptığım hayvan için üzülüyorum" dedi.

Yaralı köpeği kurtarmak için çabalar sürerken birkaç köpek de bölgeden uzaklaşmadı. Yaralı hayvanın kazadan 1.5 saat sonra götürülmesinden sonra bu köpekler de uzaklaştı. Köpeğin götürülmesinden yaklaşık 15 dakika sonra Bayrampaşa Belediyesi ambulansı geldi. Hayvan hastanesinde ameliyata alınan köpeğin tedavisi devam ediyor.

BAYRAMPAŞA'DA YARALI KÖPEĞİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0,64 faizle finansman sunulacak Haber
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0,64 faizle finansman sunulacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı Haber
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Haber
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Zülfü Demirbağ Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın
Spor Falcao Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Fenerbahçe Türk Lirası Donald Trump
Şu an buradasınız: BAYRAMPAŞA'DA YARALI KÖPEĞİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 10:28:19. #1.15#
title