BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1)
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BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1)

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.

03.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:23
BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1)

'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

----------------İş yerinden çıkan dumanlar-İtfaiye erinin ambulansa taşınması -Ambulansa konması-Genel ve detaylar

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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