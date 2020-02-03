BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1)

03.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:23

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

----------------İş yerinden çıkan dumanlar-İtfaiye erinin ambulansa taşınması -Ambulansa konması-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul