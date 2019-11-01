Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı

01.11.2019 17:23

BAYRAMPAŞA'da girişindeki elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı duman kapladı. Duman yoğunluğundan binada mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartepe Mahallesi Elektrik sokağında 3 katlı bir binanın girişindeki elektrik saatlerinde çıktı. Apartman boşluğundan yükselen dumanlar bütün binayı sardı. Dairelerinin içine yoğun duman giren bir aile balkona çıkıp yardım bekledi. Binadakilerin bildirmesiyle kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle balkonda mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul