Bayrampaşa'da Yangın: 1 Ölü

Bayrampaşa'da, iş yerinde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın sonrasında iş yerinde yapılan incelemede bir kişinin cesedi bulundu.

Cenazenin iş yeri sahibinin oğlu Burak Berkant D'ye (25) ait olduğu tespit edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.